Mbour : "Nous avons gagné avec 3.767 voix de différence,10 communes remportées et 06 perdues" (Saliou Samb)

La coalition Bby de Mbour a tenu un point de presse ce dimanche jour du scrutin ( 23h45mn) pour annoncer à la presse leur victoire.

Le président du comité électoral, Saliou Samb, entouré de ses lieutenants, a tenu à décortiquer les résultats. "C'est avec un très grand plaisir et un réconfort que je vous annonce que le département de Mbour reste dans le giron et l'escarcelle de Bby. En effet, nous nous trouvons présentement au quartier général du comité électoral départemental de Bby. Nous avons reçu tous les PV des 16 communes du département et après exploitation de ces PV, nous avons obtenu, nous Bby, 69.424 voix obtenues soit 48,19% et Yewwi 65.657 voix, soit 42,8%, une différence de 3.767 voix.

Ce qui donne une victoire à la coalition Bby dans les 10 communes sur les 16. Nous avons perdu les communes de Mbour, Saly, Nguékokh, Somone, Diass et Sindia...", a déclaré Saliou Samb.