Mbour : Mohamed Gassama natif de Malicounda interpellé pour escroquerie sur Facebook...

Mohamed Gassama né le 08/11/1996 à Malicounda, de Abdou et Khardiata Dème, apprenti tapissier, domicilié au quartier Liberté à Mbour, a été interpellé suite à une plainte déposée ce jou par la dame Awa Cissé domiciliée à Dakar.



Selon la dame Cissé, elle a connu le mis en cause sur Facebook où il a créé une page denommée Hime Decore Senegal et à travers laquelle il publie des photos de meubles (salons et chambre à coucher) declarant qu'il les confectionne.



Ainsi, il a encaissé de la victime une somme de 450.000 frs depuis le mois de Novembre, promettant de le livrer au mois de Janvier. Depuis lors, rien n'a été fait. À signaler que le mis en cause recevait des clients dans un magasin declarant que c'est son bureau, alors qu'en réalité, c'est un multiservices où est employé un de ses amis.



Mohamed Gassama sera présenté au procureur de Mbour pour répondre de ses actes...