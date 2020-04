Mbour : Menacée d'expropriation par la mairie, la famille Danso crie à l'injustice et appelle au secours...

La spéculation foncière a encore de beaux jours à vivre dans le département de Mbour, particulièrement dans la commune. Cette fois ci, c'est la famille Danso domiciliée au quartier Gouye Mouride qui est touchée par cette boulimie foncière. La confession de la famille, précisément de la mère de famille, est à la fois triste et émouvante. "J'habite ici depuis 30 ans, la mairie a donné à tous mes voisins des maisons dans le quartier sauf moi. Et en retour, elle me demande de quitter. Où vais-je partir, moi. Mon mari ne vit plus... Je demande au préfet et à toutes les autres personnes éprises de justice de me venir en aide ", se plaint Amie Biaye au micro de Dakaractu-Mbour. Toutefois, le responsable domanial au niveau de la mairie, Mr Pape Thiaw, affirme avoir attribué une parcelle à usage d'habitation à la famille.