La journée cultuelle de la communauté Diola de Mbour a été mise à profit par ces derniers pour adouber Cheikh Issa Sall. Le grand artisan de cette union sacrée est Me Cheikh Tidiane Tambedou, vice coordonnateur du comité électoral de Benno Bokk Yakaar.



Ce dernier a loué le leadership et la solidarité agissante de Cheikh Issa Sall. Pour Me Tambedou, le candidat de l'espoir peut compter sur l'engagement sans faille de cette communauté pour une victoire éclatante au soir du 23 janvier.



Pour sa part, Cheikh Issa Sall s’est réjoui de cette marque de considération et a saisi cette occasion pour dévoiler son programme culturel contenu dans le "Yessal Mbour".



« Nous allons valoriser le patrimoine culturel immatériel local à travers la promotion de la diversité culturelle, des savoir-faire traditionnels locaux, des produits culturels (boutique du consommé local) : gastronomie et arts scéniques (percussions, chants et danses) à travers des festivals annuels », a promis Cheikh Issa Sall...