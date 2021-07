Mbour : Levée du corps et inhumation du policier Samba Biaye, ces poignants témoignages sur le défunt.

À la morgue de l'hôpital de Grand Mbour, a eu lieu ce lundi la cérémonie de levée du corps de Samba Biaye. Décédé dans l'exercice de ses fonctions, l'agent de police a reçu les honneurs. Et l'émotion était à son comble.



Son tuteur, l'imam Yoro Diouma Bâ, plus connu sous le nom de Oustaz Bâ, a prononcé l'oraison funèbre pour le disparu et fait des témoignages élogieux sur le défunt. Il l'a peint sous les traits d'un voisin pieux, sociable et très humble. ''Il a toujours été au service des populations démunies et sa générosité légendaire. Pour preuve, a confié l'imam, Samba Biaye qui a été sensible au sort d'une vieille dame seule et dépourvue de ressources financières, n'a pas hésité à lui construire des toilettes et un mur de clôture pour sa maison.



Samba Biaye, décrit comme quelqu'un de jovial par ses collègues, a été porté sous terre ce lundi à 12 heures devant une forte assistance, au cimetière de Saly Bambara. Cela, après la cérémonie de levée du corps à l'hôpital de Grand Mbour et de la prière mortuaire à la mosquée située à quelques mètres du cimetière.