Mbour : Les travailleurs de Twyford en sit-in décrètent 48 h de grève pour lutter contre une nouvelle forme de colonisation

Rien ne va plus entre les travailleurs de l'usine de carreau (Twyford) sise à Sindia (département de Mbour) et leurs employeurs. Ces travailleurs dénoncent leurs conditions exécrables de travail.

Si l'on se fie à ces derniers, la direction de Twyford ne respecte aucunement la législation du travail établie par l’État du Sénégal. Entre autres problèmes, les travailleurs disent être confrontés à un non respect des primes de risque, de transport pour ne citer que ceux-là.

Ces mêmes travailleurs disent être confrontés à des dangers permanents avec les produits chimiques qu’ils manipulent au quotidien sans protection, sans compter les licenciements abusifs notés.

En sit-in ce lundi, les travailleurs ont décrété 48h de grève pour revenir mercredi rencontrer la direction. Les travailleurs assimilent leurs conditions de travail à une "New colonisation". Nous y reviendrons en images...