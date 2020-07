Mbour : Les populations dénoncent la cherté des factures d'électricité...

Dans la capitale de la Petite Côte, aujourd’hui, la cherté des factures d'électricité demeure le seul sujet à l’ordre du jour. Pour preuve, nombreux sont les chefs de famille qui affichent leurs inquiétudes, factures à la main avec le téléphone collé aux oreilles.



"Le gouvernement doit revoir cette situation inattendue et problématique. Car rien ne marche et les factures sont trop salées. Par exemple, ma facture a doublé. Et je me demande si réellement, les autorités étatiques ne l'ont pas fait exprès pour récupérer d’une autre main ce qu'elles nous avaient offert comme aide alimentaire face à la crise sanitaire", peste notre interlocuteur.



Se trouvant à un jet de pierre de ce dernier, une dame très en colère force le public à réagir. "Vous les journalistes vous devez dénoncer cette situation, elle n'est pas normale. Nous devons tous nous lever comme un seul homme et dire non! L'État a empoché tout ce qu'il nous avait donné. Ce n’est pas normal! Macky Sall doit se pencher sur les activités de certaines boîtes comme la Senelec, la Sones (Sen’Eau) et le foncier... Nous souffrons !", a confié une dame sur un ton empreint de colère...