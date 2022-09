Mbour : Les morts acheminés vers Joal, faute de morgue !

Incroyable mais vrai, les populations de Mbour et environs sont indignées de la situation qui prévaut au niveau de l'hôpital Thierno Mansour Barro pour ne pas dire Grand Mbour... L'hôpital Thierno Mansour Barro avec ses grèves interminables, vient de surprendre encore plus d'un.



Selon des informations de Dakaractu Mbour, le système de refroidissement de la morgue connaît un problème.



Ainsi, depuis un certain temps les personnes décédées sont acheminées vers Joal. L'administration de l'hôpital qui a sorti un communiqué, parle de travaux entrepris présentement, argument peu convaincant selon les populations désemparées.



Étant sous la compétence du Conseil départemental, Dakaractu Mbour s'est rapproché de son président : "Le Conseil départemental est conscient de la situation de l'hôpital, nous avions décaissé dans un passé récent 20 millions pour la réparation des salles d'opération. Mais pour ce cas précis, je vais convoquer une session extraordinaire pour un virement de crédit car nous avions prévu de décaisser 15 millions pour l'achat d'une ambulance. Maintenant, cette somme sera destinée à refectionner le morgue dans son intégralité.



Maintenant vu l'urgence et en ma qualité de chef d'entreprise, j'ai ordonné à mon équipe de frigoristes au niveau de mon usine de poisson, de venir dare-dare réparer gratuitement les machines de la morgue", a laissé entendre Saliou Samb...