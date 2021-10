Mbour : Les majors de l’examen national de Bts originaires de la commune de Malicounda, honorés par la mairie.

Les excellents résultats obtenus par la première promotion du Centre de formation en hôtellerie, tourisme et restauration de Nianing, a apporté beaucoup de baume dans le cœur des membres du Conseil municipal de la commune de Malicounda. Et c’est d’ailleurs pour honorer cette promotion forte de 200 étudiants que la mairie a organisé une grande fête. Une fête de ‘’l’excellence’’ pour honorer surtout cette promotion qui a vu sortir dans ses rangs, les 5 majors de l’examen national du Bts (Brevet de technicien supérieur) de cette année.



Un classement qui a apporté beaucoup de satisfaction au maire de Malicounda, Maguette Sène et des élus locaux. Lesquels se sont félicité des retombées de ce centre de formation créé en 2019 par la commune de Malicounda qui, ce week-end, a permis à cette Première promotion de 200 étudiants de recevoir leurs diplômes et attestations au cours d’une cérémonie, placée sous le signe de l'excellence.



‘’Aujourd’hui, le Conseil municipal et moi-même sommes en train de fêter l’excellence. Parce que le Centre de formation de Nianing que nous avons ouvert il y a de cela 2 ans, a sorti sa première promotion’’, a déclaré le maire. Sa satisfaction s’explique par un taux de réussite de près de 95% sur un effectif de près de 200 étudiants réalisé par cette promotion à l’examen du Bts national.



‘’Des élèves qui ont réussi au Bts national. Et c’est de fort belle manière. Puisque le Major du concours Bts Tourisme est sorti de l’école. Les 5 premiers dirais-je, de cet examen national sont sortis de notre école de formation. Donc, il fallait qu’on fête l’excellence pour montrer à tout le Sénégal que la possibilité est là, en tout cas de former nos jeunes. Il faut s’y mettre, il faut s’y engager’’, a-t-il déclaré comme pour faire un clin d’œil à ses collègues maires.



Une telle initiative de l’équipe municipale est, à ses yeux, légitimé par sa volonté de donner aux jeunes de sa commune de bonnes chances et une formation à même de leur permettre de profiter des emplois dans les infrastructures hôtelières présentes ou en chantier dans la zone.



‘’Le président de la République a une excellente vision de faire de notre zone, notamment Pointe Sarène, une station balnéaire. Il faut que nous maires et élus locaux, puissions l’accompagner dans la capacitation des jeunes. Et ne pas attendre le jour de l’ouverture de l’hôtel qui est actuellement en train d’être construit pour brandir des brassards rouges pour réclamer un emploi, mais plutôt y aller en déposant un dossier clair avec des diplômes d’État signés par les plus hautes autorités, en la matière. Donc, c’était cela le défi. Et aujourd’hui, il fallait qu’on se retrouve pour constater que ce défi-là a été à moitié relevé’’, dira encore Maguette Sène.