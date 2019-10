Mbour : Les jeunes de la grande majorité préviennent Macky Sall et décrient le comportement des responsables politiques de la zone...

C'est à un procès en règle contre les responsables politiques du département de Mbour que les jeunes de la grande majorité ont procédé. En assemblée générale, ces jeunes très remontés contre le président Macky Sall et ses responsables politiques de la petite côte, sont sortis de leur réserve pour parler au chef.

Ainsi, Ablaye Diouf, patron de la Cojer départementale et porte-parole du jour, Macky Sall doit prendre à bras le corps la préoccupante question du chômage des jeunes dans leur département. Selon lui, ce ne serait qu’un juste retour des choses, d’autant qu’ils ont toujours défendu les couleurs de la majorité présidentielle. Par ailleurs, les jeunes ont fortement décrié l’attitude peu louable des responsables politiques locaux qui ont déserté le terrain, non sans exiger du président Macky Sall une évaluation de leurs actions et activités...(vidéo)