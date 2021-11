Mbour : Les grands axes de ce que sera le programme du candidat Cheikh Issa Sall dévoilés ce samedi

Désigné candidat titulaire devant porter les couleurs de la coalition Benno bokk Yakaar (Bby) de la commune de Mbour, lors des élections locales prochaines, Cheikh Issa Sall a présenté ce samedi 13 novembre 2021, les grands axes de ce que sera son programme une fois porté à la tête de la mairie.

Ce programme porté par une vision, articulée autour de 10 axes stratégiques et de 100 actions prioritaires, devra changer radicalement le visage de la commune de Mbour, dans trois ans au maximum, et repositionner (ladite localité) sur les rampes du développement, a promis M. Sall.

Celui-ci, au micro de Dakaractu a indiqué que ‘’chacun de ces 10 axes stratégiques est, à son tour, subdivisé en actions prioritaires qui consistent en des activités précises dont la réalisation concourt à l’atteinte d’un objectif (ou des objectifs) spécifique, précis, quantifiable et atteignable avant la fin de la mandature’’.

Ce sont des axes qui portent sur l’accès aux services sociaux de base ; l’urbanisme, l’environnement et le cadre de vie ; la mobilité et le désenclavement ; l’économie solidaire et la croissance, entre autres, a indiqué Cheikh Issa Sall qui en a profité pour signaler ‘’qu’aucune action prioritaire n’est inscrite sans une évaluation correcte de sa faisabilité’’. Ce qui, à ses yeux, ‘’montre encore une fois, la sincérité avec laquelle les acteurs de la coalition Bby ont travaillé sur ce programme’’. Concernant la vision qui marque un point déterminant dans ce projet de programme, elle porte sur une volonté ferme ‘’de faire de Mbour une ville solidaire, résiliente et prospère’’. D’où la nécessité pour ses alliés et lui, de ‘’réorganiser la ville de Mbour qui fait partie du triangle vertueux dessiné par le président Macky Sall dans le cadre du Pse. Il faut que Mbour puisse profiter de cet atout-là’’, a indiqué le candidat Cheikh Issa Sall.

Celui-ci s’exprimait au terme du séminaire de partage et d’appropriation d’un projet de programme de modernisation de la commune de Mbour. Rencontre à l’issue de laquelle, il a fait part de l’existence dans la coalition Bby, de beaucoup de partis et de mouvements qui ont comme dénominateur commun l’amour qu’ils ont pour la ville de Mbour et leur volonté de participer et de contribuer à son émergence.