Mbour : Les Jeunes apéristes se prononcent sur l'immigration clandestine et la sortie de Oumar Youm du gouvernement..

Les jeunes apéristes du département de Mbour réunis sous la houlette de leur mentor Abdoulaye Diouf pour parler deux sujets : l'immigration clandestine et le dernier remaniement.



Selon eux, leurs camarades doivent faire de la rétrospection. Pour ces jeunes, l'État a mis en place beaucoup d'agences pour répondre aux questions d'emploi, il ne reste qu'à ces jeunes de se rapprocher de ces structures...



Par ailleurs, ces jeunes apéristes du département de Mbour ont profité de l'occasion pour exhorter les parents de ces jeunes à conscientiser leurs enfants.



Cependant les jeunes apéristes du département de Mbour se sont prononcés sur le départ de El Hadj Oumar Youm, coordonnateur départemental de l'Apr. « Nous avons vu que le président a fait des réaménagements dans le gouvernement qui ont abouti au départ de Oumar Youm. Nous souhaitons bon vent à ce nouveau gouvernement. Nous remercions profondément le ministre Oumar Youm qui est le ministre des jeunes, des mosquées des femmes, des sages, des églises, disons que nous sommes fiers de lui.. Oumar Youm et Macky Sall forment une paire, un ensemble. Nous disons à Macky Sall affaiblir Oumar Youm dans le département de Mbour, c'est afflaibir l'Apr, le renforcer c'est renforcer l'Apr... Oumar reste et demeure le coordonnateur du département de Mbour » ajoutera Ablaye Diouf...



Pour conclure, ces jeunes ont tenu à remercier le président Macky Sall pour les nouvelles nominations, particulièrement celle de Maguette Sène, le maire de Malicounda, comme patron du Coud. Une promotion amplement méritée si l'on en croit toujours à ces jeunes...