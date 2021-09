Mbour : Le sort des deux ressortissants Libanais présumés voleurs de câbles dans le site de la Centrale électrique de Malicounda scellé.

Le sort de la bande d’agents poursuivis pour diverses infractions, travaillant dans le site de la Centrale électrique de Malicounda a été finalement scellé ce mardi. Le

délibéré rendu en début d’audience a fait mention de la relaxe de Georges S. (testeur d’équipements) et E. K. qui sont les

deux représentants de la société Matelec chargée de construire ladite infrastructure, mais également de celle de certains de leurs co-prévenus. Des prévenus qui étaient attraits pour des faits d’association de malfaiteurs, de vol en réunion commis la nuit avec usage de moyen de transport et de complicité de vol de câbles.

Au nombre de près d’une dizaine, tous les mis en cause n’ont pas eu les mêmes chances. Pour cause, B. Fall, pointé du doigt comme étant le cerveau de la bande, et le reste de ses co-prévenus, à l’image de Y. Goudiaby, F. Badji et L. Sambou ont été tous reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés. Et ce, malgré leurs dénégations et leurs arguments selon lesquels il s’agirait de chutes de câbles offertes à eux et non de câbles soustraits frauduleusement.