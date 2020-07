Mbour : Le ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement Oumar Youm remet les kits alimentaires aux chauffeurs et assène ses vérités...

C'est un ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement décide qu'on a vu à la gare routière de Mbour.

Venu remettre les 582 kits alimentaires aux chauffeurs, El Hadj Oumar Youm est longuement revenu sur le comportement des chauffeurs. El Hadj Oumar youm est revenu sur les efforts consenti par le gouvernement du Sénégal à l'endroit du secteur du transport.

Selon Oumar Youm, 67 millions de francs CFA ont été alloués au secteur du transport dans la région de Thiès et le département de Mbour à lui seul, a bénéficié de 08 millions. Par ailleurs, le ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement a profité de l'occasion pour tenir un langage de vérité à ses administrés du transport.

Le maire de Thiadiaye est revenu sur les accidents très nombreux qui selon lui, ne sont causés que par des comportements irresponsables des chauffeurs à 97%. Au vu de cette situation, Oumar Youm de souligner que, face à cette situation qui interpelle tous, l'État ne peut pas être d'accord, voire croiser les bras.

D'où la nécessité d’adopter une démarche anticipative face à la situation avec de nouvelles lois qui revisera le code et situera les responsabilités de chacun des acteurs. "Nous voulons des chauffeurs responsables et qui prennent soin d’eux-mêmes. Et nous sommes décidés à les accompagner avec des séminaires... Rien ne sera plus comme avant", a dit Oumar Youm...