Mbour : Le meurtrier de E.N retrouvé par la Police...

Une rixe qui s'est achevée par un drame alimente les places publiques à Mbour, particulièrement au quartier Mbour Toucouleur. C'est en effet, dans la nuit du mercredi au jeudi vers 2 heures 30 minutes que les limiers ont été saisis par les sapeurs-pompiers de la découverte du corps sans vie d'un individu de sexe masculin au quartier Mbour Toucouleur des suites d'une bagarre.



Sans désemparer, une équipe du service s'est transportée sur les lieux aux fins de constatations et d'enquête. par le commissaire Central Baïdy Sène.



Sur place, il a été constaté que le défunt E.N trouvé couché sur le dos dans la rue à quelques mètres de l'usine de la Sen Eau, présentait une blessure à la clavicule gauche qui l'avait vidé de son sang.



Les premières constatations et l'enquête de voisinage ont révélé qu'il s'est battu avec le nommé Mamadou Ndiaye alias Pape Ndiaye Fallou.



Le corps sans vie a été acheminé à l'hôpital de Grand Mbour par les sapeurs-pompiers pour autopsie.



Déterminés à mettre la main sur le meurtrier de E.N, les éléments de la BR du commissariat central de Mbour vont finalement interpeller le mis en cause à la plage de Tripano à Mbour ce Vendredi vers 09 heures...



Selon des recoupements par l'équipe de Dakaractu Mbour, il s'agit Mamadou Ndiaye, né en 1986 à Mbour, fils de Mamour et de Dieynaba Guèye, se disant pêcheur, domicilié à Mbour Toucouleur.



Interpellé sur les accusations, il a entièrement reconnu les faits. Il reconnaît avoir blessé mortellement son ami à l'aide d'un tesson de bouteille suite à une dispute entre eux...