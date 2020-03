Mbour : Le marché central fonctionnera par intermittence, tandis que les lieux de culte sont provisoirement fermés.

Dakaractu Mbour faisait l'annonce de grandes décisions dans l'édition spéciale de ce mercredi dédiée à la lutte contre le covid-19. Ainsi le marché central ne fonctionnera désormais que les lundi, mercredi et vendredi. Les autres jours seront destinés à la désinfection et au nettoyage.

L'autre mesure de taille est la fermeture des lieux de culte. En ce qui concerne le secteur du transport, c'est le respect strict des mesures de sécurité prises par le ministère de tutelle. Dans ce même sillage tous les rassemblements et débits de boisson sont formellement interdits...