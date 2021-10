Mbour : Le coordonnateur départemental de Pastef démissionne de Yewwi Askan Wi et gèle ses activités dans son parti...

Le Docteur Mamadou Lamine Diaité a gelé toutes ses activités au sein de Pastef en tant que coordonnateur départemental de Mbour, mais aussi il a démissionné de la coalition Yewwi Askan Wi, a appris tôt ce matin Dakaractu Mbour.



Selon nos sources, la raison serait relative à l'issue réservée par la direction du parti aux primaires organisées entre Ousmane Diop, Maître Abdoulaye Tall, et lui-même Docteur Diaité.



En effet, les résultats du vote l'avait placé devant avec 89 voix sur les 130 électeurs... Un verdict qu'avait contesté maître Abdoulaye Tall qui a introduit un recours en annulation de ces élections du fait d'un tripatouillage du ficher électoral.



La décision jugée de trop par le coordonnateur de Pastef...



La commission nationale d'investiture de Pastef, ni plus ni moins fera à Abdoulaye Tall une lettre d'accréditation, le désignant comme candidat à la candidature de Pastef Mbour au détriment de Mamadou Lamine Diaité. Ce qui n'a pas eu l'heur de plaire à M. Diaité. On connaît la suite...