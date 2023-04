Mbour : "Le code du Tourisme est devenu plus que nécessaire..." (Mame Mbaye Niang)

Le ministre du tourisme a réuni la grande famille du tourisme à Saly pour discuter des questions liées à la finalisation du code du tourisme qu'il juge plus que nécessaire tout en se penchant sur le crédit hôtelier.." On est dans un monde où tout ce qui n'est pas réglementé n'est pas attractif, n'est pas sûr, ne peut pas bénéficier d'assurance... Donc nous accélérons le processus pour le présenter à l'Assemblée nationale. D'autres pays l'ont démarré après nous et l'ont terminé avant nous", a martelé le ministre Mame Mbaye Niang. Cependant le ministre est revenu sur le crédit hôtelier où d'importantes mesures seront prises...