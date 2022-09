Mbour / Le chef du bureau de Dakaractu menacé de mort par un proche du maire : « Si tu ne laisses pas Cheikh Issa Sall, je vais t'éliminer »

Un fait déplorable s'est produit ce matin au centre de vote Badara Sarr de Mbour.



Au moment où les conseillers municipaux et départementaux s'attelaient à s'acquitter de leur devoir de citoyen, notre confrère Aliou Ba a été approché par un nommé Mademba Séne qui l'a apostrophé avant de tenir à son encontre des propos désobligeants.



Tout est parti d'une petite conversation entre le maire Cheikh Issa Sall et notre chef de bureau à Mbour, suite à un article qu'il avait écrit lors du passage dans cette commune du ministre de l'intérieur dans le cadre de la lutte contre les inondations.



Terminant une interview avec le président du Conseil départemental en présence des autorités politiques, notre confrère qui s'apprêtait à rentrer, est tombé net sur le sieur Séne. Piqué par on ne sait quelle mouche, ce dernier s'est mis à le traiter de menteur au vu et au su de tout le monde. Avant de le menacer de mort en ces termes : "Si tu ne laisses pas Cheikh Issa Sall, je vais t'éliminer!"



Après avoir été informé de cet incident, Dakaractu dit se tenir aux côtés de son correspondant à Mbour pour toute action ultérieure. Le SYNPICS a été d'ailleurs informé et une plainte sera déposée dans les prochaines heures...