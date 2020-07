Mbour : Le Ministre de l'économie pour un secteur privé local et international fort...

Depuis 2014, le gouvernement du Sénégal, a travers le plan Sénégal émergent, s'est engagé dans la réalisation d'un hub logistique et industriel. Ces espaces appelés zone économique spécial, donnent aux entreprises des avantages stratégiques et assurent à ces mêmes entreprises les meilleures conditions d'exercice de leurs opérations. Dans le cadre du programme de relance de l'économie nationale, le ministre de l'économie, du Plan et de la coopération Amadou Hott était dans les zones économiques spéciale de Sandiara et Diass. Ce déplacement a permis, selon le ministre, de connaître les difficultés de ces ZES. Amadou Hott de plaider pour un secteur privé local et international fort ceci par une incitation fiscale de la part de l'État. Par ailleurs, il a souligné qu'il est important que le coût de l'énergie soit compétitif pour réussir à asseoir une économie prospère et durable...