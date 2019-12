Mbour / Le Commissaire Central : « Quelque puisse être le pardon accordé aux gens, il faut remettre les choses à leur place... Nous avons tout fait pour éviter des grabuges, pour éviter de mettre l'État dans une position inconfortable... »

Le commissaire central de Mbour a reçu la délégation des pêcheurs conduite par le vieux Badou Ndoye et le président du Conseil départemental Saliou Samb. Le porte parole des pêcheurs s'est confondu en excuses avant de saluer le professionnalisme du commissaire Mandjibou Lèye. Par ailleurs, il a salué le travail remarquable du commissaire au niveau du quai de pêche, non sans remercier le ministre Oumar Youm, le président du Conseil départemental Saliou Samb et l'honorable députée Sira Ndiaye pour leur diligence dans ce dossier.

Prenant la parole, le commissaire Mandjibou Lèye a salué l'acte d'humilité et repentant des pêcheurs. Le patron de la police à Mbour a dénoncé le mauvais procès tenu à l'endroit de son institution. Selon lui, la police a été professionnelle jusqu'au bout des ongles car leur rôle est d'accompagner l'État à être debout.



"Nous avons passé des moments difficiles en matière de maintien de l'ordre, ma voiture a été callaissée, le pare brise détruit, il ne me restait plus que l'usage de mon arme à feu car toutes les conditions avaient été réunies pour l'utiliser. Heureusement que chaque fois que j'agissais j'avais en ligne de mire l'intérêt supérieur de l'État du Sénégal, ce qui téléguidait tous les actes que j'ai eu à poser. Nous avons tout fait pour éviter des grabuges, nous avons tout fait pour éviter de mettre l'état dans une situation d'inconfort ", a dit le commissaire Mandjibou Lèye. Le patron de la police départementale est revenu sur le travail de la police en matière d'intervention. Il a fait comprendre à l'assistance que la répression représente 5% et la prévention 95% de nos interventions." Ce qui rend difficile notre travail, car on nous apprend que nous avons en face de nous des citoyens momentanément égarés. C'est l'armée qui raisonne en terme d'ennemis. Quel que soit le pardon accordé aux gens, il faut remettre les choses à leur place. Je suis désolé que les acteurs étaient mal informés. "



Pour conclure, Mandjibou Lèye parle de "07 nouvelles arrestations qui au total donnent 18 déférés pour coups et blessures d'agents de police dans l'exercice de leur fonction, trouble graves à l'ordre et incitation à la violence... La presse de Mbour n'est pas notre ennemi, la preuve j'ai sauvé un des cameramen..."