Mbour : Le Cherif Aidara tué serait un Homosexuel....

Le feuilleton du Cherif Aidara tué a Mbour Maure n'a pas fini de faire de terribles révélations....Selon des sources de Dakaractu l'histoire de cet acte ignoble découle d'une dispute entre le Cherif et son "beuk nekk". Matar Dieng le présumé tueur du Cherif Aidara serait son "beuk neek".

Selon toujours des sources de Dakaractu le Cherif est trouvé nu à la plage et une fois acheminer dans son village des blessures auraient été retrouvées dans son corps ...

La Police interpellée ,mena des enquêtes qui auraient réveillées que Matar Dieng entretenait des relations sexuelles avec le Chérif ....Le Cherif touché au fond par son " beuk nekk"copain l'aurait frappé et une bagarre entre les deux va s'en suivre...