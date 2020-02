Mbour : La police et la gendarmerie se liguent pour une Saint Valentin paisible... plusieurs interpellations...

C'était une vraie surprise de voir la police et la gendarmerie mener une opération conjointe de sécurisation durant la nuit de la Saint Valentin. Le commissaire Mandjibou Lèye et la capitaine de gendarmerie ont mutualisé leurs efforts pour permettre aux honnêtes citoyens de passer la fête de Saint Valentin le plus paisiblement possible.

Cette opération démarrée dans le périmètre communal de Mbour, a permis d'interpeller 76 personnes dont 6 pour détention et usage de chanvre indien, 3 pour ivresse sur la voie publique, 89 pièces saisies dont 9 cas de fourrière et 3 cas de défaut d'assurance. Selon notre interlocuteur cette mutualisation des forces ne sera pas la dernière, car d'autres sont prévues de manière alternative. La police dans un avenir proche va accompagner la gendarmerie dans sa zone de compétence...