Mbour : La mairie dotée de 10 motopompes pour faire face aux inondations.

Dans la lutte contre les inondations enregistrées dans la commune de Mbour, l’équipe municipale vient d’être dotée d’un lot de matériel de plusieurs millions de nos francs. Il s’agit de 10 motopompes qui ont été offertes par Cheikh Issa Sall qui étaient accompagné par certains de ses camarades politiques locaux.

La remise des équipements a eu lieu ce matin devant les locaux de la mairie de Mbour en présence du maître des lieux, Fallou Sylla et de certains élus locaux.



Actuel directeur de l’Agence de développement municipal (Adm) et responsable politique dans le département de Mbour, M. Sall a indiqué avoir amené, avec la délégation qui l’accompagnait ‘’10 motopompes, en plus des accessoires et des tuyaux de refoulement. Nous avons également donné une somme d’un million qui doit permettre au maire de pouvoir acheter du carburant et même de faire un peu de social pour certaines populations qui seraient touchées par ces inondations’’.



‘’Nous avons jugé nécessaire de faire valoir le principe de solidarité entre membres d’une même famille. C’est ce qui nous a poussés, nous les responsables de la grande majorité présidentielle de la commune de Mbour et le maire, étant membre de cette grande famille, à mutualiser nos moyens, nos possibilités pour venir le soutenir dans les différentes actions qu’il est en train de mener pour soulager les populations qui, dans certains quartiers de Mbour, ont été frappées par les inondations. Donc c’est une action commune. C’est une action de solidarité’’, a signalé Cheikh Issa Sall, au cours de la cérémonie de réception des équipements.



Ce fut une occasion pour lui de remercier ‘’le maire de Mbour, Fallou Sylla pour sa disponibilité et pour toutes les actions réalisées au nom de cette ville pour soutenir les populations qui depuis un certain temps ont connu quelques difficultés. C’est la famille du président qui est venue soutenir un membre de la famille du président pour sauver des populations de Mbour’’, a-t-il conclu.



L’édile de Mbour, Fallou Sylla, à son tour, a magnifié cette action de solidarité au profit des populations. L’équipe municipale fait tout ce qu’elle peut pour protéger les populations dans ces inondations. Aujourd’hui, nous sommes assez outillés pour faire face aux inondations. Nous nous réjouissons de cette action qui est une action de Cheikh Issa Sall qui est une contribution normale et volontaire parce qu’ils ont puisé dans leurs moyens pour venir en aide à la population mbouroise’’.