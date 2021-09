Mbour : La localité de Roff finalement sortie des ténèbres grace au réseau électrique.

Les populations de Roff, un village sérère situé dans le département de Mbour, peuvent dorénavant engager des activités nécessitant l’énergie électrique dans leur localité. Cette localité enclavée qui était privée de courant, a été officiellement connectée au réseau électrique, ce jeudi 9 septembre. Une connexion qui a sorti Roff des ténèbres dans lesquelles elle était plongée. Une situation dont s’est félicité le maire de Malicounda, Maguette Sène.



‘’Nous sommes à Roff, un village enclavé de Malicounda pour y mettre en service le réseau électrique. Cela veut dire que Malicounda réalise aujourd’hui l’accès universel à l’électricité pour ses 22 villages officiels. Cela montre tout simplement que la vision du président Macky Sall de faire accéder tous les villages du Sénégal à l’électricité d’ici 2025, ce n’est pas une vision utopique. C’est une vision réaliste et réalisable. Et Malicounda l’a montré avant même que 2025 n’arrive, aujourd’hui, nous fêtons l’accès universel de l’électricité dans le village de Roff’’, s’est réjoui le maire de la commune de Malicounda qui dit croire que l’essentiel est fait.



‘’Il faut retenir que Malicounda est une commune qui grandit. C’est le réceptacle de tous ceux qui veulent aujourd’hui venir habiter à Mbour. Cela veut dire que tous les 3 mois, il y a des quartiers et des villages qui s’agrandissent et que le besoin restera là. Mais je crois que le plus important c’était de faire de sorte qu’il y ait de l’électricité dans tous les villages officiels. Maintenant le programme d’extension on va le continuer avec la commune, la Senelec et l’appui du président Macky Sall’’, pour M. Sène qui est, par ailleurs, le Directeur général du Coud (Centre des œuvres universitaires de Dakar).



Maguette Sène qui a été à Roff, pour la réception, a signalé que ‘’les besoins seront toujours là’’ mais qu’il croit que ‘’ l’essentiel est fait. tout le reste n’est que complément’’.



La question du projet du Stade municipal de Malicounda est revenue dans les débats. Maguette Sène, face à la presse, a indiqué que le site a été déjà identifié. ‘’Nous avons répertorié le site. Nous sommes en train de négocier avec des partenaires pour faire un montage financier qui permettra à la mairie (de Malicounda) de mettre des ressources mais aussi à des partenaires de participer au projet’’.



Son niveau de satisfaction, Pierre Ngom, le Chef du village de Roff, n’a pas pu le cacher. ‘’Nous avons senti un immense plaisir d’assister à l’électrification de notre village. Vraiment, vous avez tout fait. Avec l’arrivée de l’électricité, c’est comme si on ouvrait une porte qui était fermée. Le manque d’électricité avait même contraint certains étudiants des universités virtuelles et d’autres qui suivent des cours à distance, à aller en ville louer une chambre pour avoir une source énergétique où connecter leurs ordinateurs. Cela est désormais révolu. C’est dire qu’on a aujourd’hui, beaucoup d’opportunités’’.