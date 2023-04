Mbour : "La déclaration de Idrissa Seck, nous l'assimilons à des propos d'un bébé... Il n'y a pas de plan B ni C, notre candidat reste Macky Sall" (Marie Diop, pdte jeunesse féminine départementale)

La réponse de la jeunesse féminine du département de Mbour ne s'est pas fait attendre après la sortie du leader de Rewmi, Idrissa Seck, pour ne pas le nommer. C'est à travers un Ndogou de partage organisé par ces jeunes, ce vendredi 14 avril, qu'ils en ont profité pour apporter la riposte. "Nous sommes là, réunies pour un Ndogou de partage avec les 16 coordonnatrices de la jeunesse féminine du département de Mbour. Une occasion de discuter entre nous pour peaufiner des stratégies dans le cadre de l'animation et la massification de notre coalition...Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un candidat pour les prochaines joutes électorales, à savoir les élections présidentielles de Mars 2024... Ce candidat n'est personne d'autre que son Excellence le président Macky Sall. Nous ni de plan B ni de plan C..", défend Marie Diop, la coordonnatrice départementale.



Coïncidant avec la déclaration de Idrissa Seck, Président du parti Rewmi, quant à son éventuelle candidature aux prochaines élections présidentielles, la presse a interpellé la porte parole de la jeunesse féminine : "Ces déclarations de Idrissa Seck, nous les considérons comme une déclaration de bébé...ça ne nous laisse ni chaud ni froid...bref ça ne nous intéresse pas...Nous avons un candidat et c'est Macky Sall !!!"