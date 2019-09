Mbour : L'inspecteur régional de la jeunesse de Thiès et ses départementaux accusés de détournement

Le Crg (conseil régional de la Jeunesse) et l'inspecteur régional du Tourisme, Djibril Gaye, de même que ses adjoints des départements de Mbour et de Tivaouane ne parlent plus le langage.

Dans une lettre ouverte signée par la présidente du conseil régional de la jeunesse, Ndèye Ngoné Ndiaye native de Sandiara dans le département de Mbour, le sieur Djibril Gaye et ses deux lieutenants auraient encaissé et détourné des millions que le ministère avait mis à leur disposition en plus des enveloppes financières données par les autorités... Cependant le conseil régional de la jeunesse déplore par la même occasion la gestion patrimoniale de l'inspecteur régional de la jeunesse et l'indifférence de ce dernier à leur égard... Par ailleurs, la présidente de la CRJ, se confiant à l'équipe de Dakaractu Mbour, a décrié l'attitude des autorités locales pour avoir observé un silence radio face à l'attitude de l'inspecteur régional de la jeunesse qui dit elle est coutumier des faits, après Fatick et Diourbel. À cet effet, Ndèye Ngoné Ndiaye dit avoir saisi le gouverneur de la région mais rien n'a été fait jusqu’à présent.

Pour conclure le Crj dit avoir signé le divorce d'avec l’inspecteur régional et la jeunesse de la région tout en demandant l'arbitrage du ministère.

À cet égard, une conférence de presse est prévue très prochainement par le CRJ pour plus de détails...