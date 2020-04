Mbour : L'entreprise Twyford accusée de licenciements abusifs par les travailleurs.

L'entreprise Twyford situé à 3 km de Sindia (département de Mbour) est la première entreprise de production de carreaux en Afrique de l'Ouest. Récemment inaugurée par le président de la République Macky Sall, cette entreprise est accusée par ses travailleurs de licenciements abusifs et de mise en chômage technique de certains d’entre eux pour 5 à 6 mois, le tout pour motif de Coronavirus.



C’est pourquoi ils en appellent à l’État pour une bonne imprégnation du dossier, car ils soupçonnent la direction de l’entreprise d’exécuter un plan de licenciement savamment ourdi depuis un moment, et cela est d’autant plus regrettable que la direction est loin d’avoir rempli ses engagements en terme de création d’emplois.



Interrogée par nos soins, la direction de Twyford promet une réponse à toutes ces accusations...