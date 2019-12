Mbour : L'association "Mbour Seet Meun Na Neek" et "Kaddu Mbour" pour une ville avec zéro déchet.

En tant que citoyens impliqués dans la ville de Mbour, "Kaddu Mbour" et l'association "Mbour Seet Meun Na Nekk" ont décidé de conjuguer leurs forces pour faire de la capitale de la petite côte une ville avec zéro déchet. "Nous sommes partis de l’idée que c’est possible de faire quelque chose sans attendre l’État ou le pouvoir en place. En ce sens, nous avons initié ce projet afin d’organiser le 08 Décembre le grand nettoyage des artères de la ville.

Sur ce, à l’image des Clean Up Day, nous avons l’intention d’organiser une journée de nettoyage. Nous ne devons plus avoir cette attitude attentiste de la part de l’autorité, au contraire, nous devons nous investir et faire de Mbour cette ville propre, rayonnante et attirante. Chose qu’a comprise le pouvoir en place en nous donnant l’autorisation tout en nous tendant la main pour la réussite de cette journée", a préconisé Cheikh Ndiaye de Kaddu Mbour. Ce dernier de souligner que cette activité se fera en corrélation avec

les autorités compétentes de la commune à l’image du maire, du préfet et des bonnes volontés qui n’ont pas hésité à les soutenir.

Le préfet de la ville est aussi sollicité par ces derniers pour qu’il les aide à lutter contre cette occupation anarchique des routes. Cela aura sans doute pour conséquence le déguerpissement de certaines activités qui encouragent les bouchons.

"Nous prions en même temps l’État de nous aider à l’éclairage de la ville de Mbour à l’image de Fatick et autres…"

Les populations mbouroises ont tout donné et n’ont jamais rien reçu. Nous pensons que la jeunesse devrait s’unir autour de la défense des intérêts de la ville à travers une symbiose parfaite afin de lutter pour que la ville reçoive ce qui lui revient de droit. Et pour cela, il faut une union des mouvements citoyens, des associations, de la société civile pour ne citer que ceux-là" a conclu Cheikh Ndiaye de Kaddu Mbour.