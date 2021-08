En marge de la journée de l'arbre, la région de Thiès a choisi le département pour y célébrer la journée. En présence du gouverneur de la région, le colonel des eaux et forêts, le capitaine Bineta Ndiaye, patronne des eaux et forêts du département et le maire de Mbour, ont planté des arbres...



Profitant de cette journée, le maire de la commune de Mbour, Mr Fallou Sylla, a lancé un cri du cœur allant dans le sens de la préservation des arbres... "Certes planter un arbre est facile, mais l'entretenir reste la problématique... J'exhorte donc les populations à entretenir les arbres et à éviter de les détruire en enlevant leur écorce comme c'est le cas à Mbour avec les caïlcédrats (khaï en Ouolof)"