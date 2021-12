Mbour : Il viole sa nièce arme blanche à la main...

Le nommé M. Diouf, âgé d'environ 47 ans, a été interpellé par le Commissariat central de Mbour pour détournement de mineure et viols répétitifs sur une de ses nièces.



Dans sa plainte, la nommée O. Diouf, mère de la victime, avait affirmé que sa fille A. Sall lui avait déclaré avoir été violée par son oncle à deux reprises, arme blanche à la main.



Une réquisition délivrée au médecin gynécologue pour examen a décelé une perte de l'hymen de la victime.



D'après les recoupements faits par Dakaractu Mbour, le mis en cause est un récidiviste qui a été condamné pour les mêmes faits au TGI de Thiès et il a purgé 2 ans de prison dans les années 2000.



Interrogé sur les faits il a nié dans un premier temps avant de reconnaître sa culpabilité devant les enquêteurs. Selon des informations de Dakaractu Mbour, au début de l'enquête M. Diouf prônait la thèse de l'impuissance. Pour vérifier ses allégations, les limiers feront appel à son épouse. Et à la grande surprise de tout le monde, Madame Diouf était ... enceinte.



Il a été déféré au parquet de Mbour pour répondre de ses actes...