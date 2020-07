Mbour : Hausse vertigineuse des prix de l'oignon et de la pomme de terre... Les populations râlent...

En cette période de Tabaski, il est de coutume chez les commerçants Sénégalais de procéder à des augmentations de prix sur certaines denrées comme l'oignon et la pomme de terre. Les commercants de Mbour n'ont donc pas dérogé à la règle en portant le sac d'oignon à douze mille francs Cfa et celui de la pomme de terre à dix mille cinq cents francs. Ce qui a eu l’heur d’irriter les populations qui soupçonnent même une complicité de l’État.



Ainsi, Ndèye Rokhaya Sarr, une mère de famille rencontrée au marché central de Mbour rumine sa colère : "j'ai l'impression que le Sénégal n'est pas gouverné en ce moment, chacun augmente comme il l'entend. Même entre commerçants on voit des prix différents, c'est l'État qui doit jouer son rôle en envoyant des contrôleurs de prix comme cela se faisait avant."



À côté d’elle, un militaire à la retraite, la soixantaine passée, n’en pense pas moins : "il faut qu'on retourne à l'orthodoxie avec des services du Commerce forts. Au moment où les Sénégalais ne parviennent pas à joindre les deux bouts, vous trouvez ça normal ? Où est l'État? Qu’on ne s’étonne pas qu’Auchan continue son expansion. Macky Sall doit surveiller ses arrières, parce que on a l'impression que tout lui échappe dans son pays... Regardez ce qui se passe dans le foncier, c'est inadmissible! Aujourd'hui c'est le marché et certainement demain, on entendra autre chose..."