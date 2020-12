L'Alliance pour la République dans la commune de Mbour (Apr) est repartie pour être plus que jamais divisée. Pour preuve, la réunion convoquée par Saliou Samb dans un hôtel de la place et qui soulève la colère de beaucoup de responsables.



Dans des convocations sous forme de SMS envoyés à certains parmi eux, il est mentionné : " Vous etes convoqués à une réunion restreinte ce samedi à 16h à l'hotel Royam de Saly. Ordre du jour : réflexion sur une reprise des activités d'animation de l'Apr de la commune de Mbour. Signé : Le coordonnateur président Saliou Samb."



Suffisant pour certains responsables comme l'honorable député Sira Ndiaye, de clarifier : " je ne suis ni conviée ni concernée par cette réunion... Et je tiens à préciser que je ne reconnais personne d'autre comme coordinateur communal, parce que personne n'est plus légitime que moi dans le parti à Mbour... D'ailleurs pour le moment je suis préoccupée par le marathon budgétaire qui se déroule à l'Assemblée nationale."



Atoumane Ndiaye, un cadre mandataire titulaire du centre de vote de Omar Léna Diop de Darou Salam de souligner : " j'ai reçu une convocation du président Saliou Samb pour une réunion restreinte et j'irai voir. Mais j'ai appris qu'il y'aura point de presse après, chose qui semble très confuse car une réunion restreinte ne rime pas avec déclaration... Mais j'irai voir et j'apprécierais... "