Mbour : "Entre un président en voyage et un Premier ministre en campagne, qui gère les affaires courantes de l’État?" (Ousmane Kane candidat)

À 107 jours des élections présidentielles au Sénégal, Ousmane Kane, le président du mouvement "l’Union sacrée", candidat à la présidentielle de février 2024, s'est prononcé sur l'actualité politique et électorale.

Selon lui, à 3 mois des élections, reconstituer la Cena est un tripatouillage. "À 107 jours de l’élection présidentielle, je souhaiterais m'exprimer sur l'événement politique et électoral marqué par la dissolution de la Cena. Je le dis sans ambage, je voudrais aussi m'exprimer sur la voie du tripatouillage visiblement choisie par le régime en place. Le 03 novembre dernier, le chef de l’État a signé un décret mettant fin à l'organe de supervision des élections (Cena). À trois mois du scrutin, changer les règles du jeu de façon unilatérale, limoger ceux qui doivent assurer l'arbitrage du processus, c'est jouer avec le feu et à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. À force de jouer avec le feu, on allume, on enflamme et on attise des situations qui pourraient être mieux gérées... Les tripatouillages de dernière minute risquent d'exacerber les tensions existantes et déclencher des violences électorales que nous pourrions éviter", a souligné Ousmane Kane, candidat à la présidentielle de février 2024... Cependant, l'ancien fonctionnaire des Nations-Unies, président du mouvement l’Union sacrée, s'est aussi offusqué des "voyages intempestifs du président de la République et la tournée économique du Premier ministre Amadou Ba qu'il assimule à une campagne électorale déguisée avant de se poser la question de savoir : qui gère les affaires courantes et pressantes de l’État?"

Aliou Ba