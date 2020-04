Mbour : En vidéo conférence, le Ministre Alioune Sarr parle aux acteurs et instruit ses services...

Le secteur du tourisme et des voyages fait partie des secteurs d'activité les plus affectés par la pandémie du Covid-19. Cela a été d’ailleurs conforté par une note d’analyse de l’ANSD sur l'impact d'une baisse des flux touristiques entre le Sénégal et les principaux foyers du coronavirus.



Ainsi, pour atténuer l’impact de la pandémie du Covid-19 sur certains secteurs stratégiques du Plan Sénégal Émergent, le Crédit hôtelier et touristique, instrument adapté au financement du secteur, a été renforcé d'une enveloppe de quinze (15) milliards dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Résilience Économique et Sociale (PRES).



Un tel fonds permettra de prendre en charge, de manière inclusive, une bonne partie des besoins en financement du secteur, notamment les besoins en fonds de roulement.



"Vous êtes, aujourd'hui, nombreux à vouloir échanger avec les services du Ministère et le Ministre pour poser des questions, faire part de vos observations et suggestions notamment sur le programme de résilience pendant le Covid-19 et de relance après celui-ci. Cependant, la situation sanitaire et l'état d'urgence ne permettent pas des déplacements notamment inter-régions pour certaines démarches administratives.



C'est ainsi qu'une plateforme interactive a été mise en place pour vous permettre d'échanger directement avec le Ministre ainsi que les services du Département ", a dit le ministre du tourisme aux nombreux acteurs qui le suivaient par vidéo-conférence.



Sous la houlette de l'inspectrice régionale du tourisme Néné Daff, qui distribuait la parole aux différents acteurs dans la salle dans le but de faire part au ministre de leurs préoccupations de même que leurs inquiétudes, Aliou Sarr a rassuré ces derniers et instruit ses services à bien mener le travail.



"Aussi, voudrais-je vous rassurer qu’en ces périodes particulièrement difficiles pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur tourisme, le Département du tourisme et des transports aériens sera à vos côtés et à votre entière disposition pour une meilleure résilience du secteur pendant la crise ainsi que sa relance après", rassure Aliou Sarr.