Mbour : Des Jeunes de Yewwi tournent le dos à Ousmane Sonko au profit de Oumar Sy, candidat Bby et président du parti Lou jot yomb...

Décidément les dernières heures de la campagne nous ont réservé leur lot de surprises. C'est le cas dans la capitale de la Petite Côte, tard dans la nuit, où l'équipe de Dakaractu Mbour a été saisie par des proches de l'honorable député Oumar Sy, d'une décision de ralliement de nombreux jeunes déçus de leur compagnonnage avec Pastef.

Une fois sur place, nous avons trouvé de nombreux jeunes pour la plupart issus du quartier Grand Mbour, qui ont exposé les raisons de leur revirement, par la voix de leur porte-parole de la soirée, Oumar Ndiaye : "Nous sommes tous des jeunes avertis et diplômés. Après un examen de conscience, nous nous sommes dit que ce n'est pas notre rôle de détruire ce pays, d'autant que ce à quoi nous aspirons faisait cruellement défaut là où nous étions, à savoir la liberté et surtout la considération... C'est pourquoi, nous avons décidé en toute responsabilité, de rejoindre notre père Oumar Sy, pour construire notre ville et pourquoi pas, notre pays..."

Après s’être réjoui de leur arrivée, l'honorable député Omar Sy leur a répondu en substance : "Je suis honoré de recevoir ces jeunes modèles lucides et qui ont une vision claire. Pourquoi en effet, accepter d'être conduit comme un aveugle sur une voie qui mène nulle part? En tout cas, ma seule ambition c'est de travailler pour ma ville et mon pays. Le président Macky Sall est un grand homme bourré d'ambitions pour son pays. Son plus grand souhait c'est de faire du Sénégal un pays émergent, envié partout dans le monde. Vous et moi nous irons loin, nous allons vous accompagner, vous encadrer et faire de vous des responsables de demain", s'est engagé Oumar Sy...