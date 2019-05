Mbour : De retour de Touba, Serigne Saliou Thioune et Khadim Thioune sauvés par les forces de l'ordre

La situation est loin d'être résolue à Madinatoul Salam. L'illustration parfaite en a été administrée dès le retour des deux fils de Cheikh Béthio Thioune, Serigne Saliou et Khadim en l'occurrence. Ils ont dû faire face à la furie des Talibés Thiantacones très remontés contre eux pour avoir enterré leur guide ailleurs que prévu. Pendant un bon moment, ils ont investi la demeure familiale pour le leur faire savoir, et une fois de plus, la vigilance et la promptitude des forces de l'ordre en grand nombre, auront permis de les contenir.

Impuissants et très remontés, une bonne partie des Thiantacones a décidé de lever le camp. Du reste, notre équipe de reportage a été sommée de quitter les lieux sur instruction de la première épouse du Cheikh...