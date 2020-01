Mbour : Dakaractu s'est rendu auprès de la famille de la fille égorgée...

Dakaractu Mbour a voulu savoir un peu plus sur l'affaire de la petite fille égorgée au quartier Liberté de Mbour. Parents et voisins sont revenus sur le film de cet acte ignoble avec des témoignages forts et touchants.