La coalition Yewwi Askan Wi de Mbour a fait face à la presse pour donner sa version après le point de presse de Bby.



S'expliquant sur les résultats l'investi de Yewwi parle de précipitation et de résultats fallacieux de la part des partisans de Macky Sall. "La coalition Bby s'est précipitée pour donner des résultats fallacieux. Nous avons gagné les 06 communes certes, mais actuellement ils cherchent à gonfler les chiffres pour conforter leur nombre de sièges en augmentant le taux," peste Mamadou Lamine Diaité.



Abordant les irrégularités notées, l'investi de la coalition Yewwi a dénoncé les transferts notés à Joal Fadiouth et Mballing. Nous avons noté un fait inédit à Joal Fadiouth où des gens quittent d'autres localités environnantes pour venir voter. Le pire reste les 11 bus remplis d'électeurs transférés sous le regard impuissant des autorités... Dans l'histoire de Joal, jamais Fadiouth n'a eu plus d'électeurs que Joal...", a laissé entendre Mamadou Lamine Diaité.



Sur ce même registre, Mamadou Lamine Diaité parlera aussi de transfert d'électeurs à Mballing, village natal du dg du Coud Maguette Sène...



Pour conclure, il se dit confiant d'après les chiffres en leur possession, mais reste à l'écoute pour la proclamation officielle des résultats...