Mbour : Ce vœu très cher aux descendants de Cheikh El Hadji Oumar Foutiyou Tall, dans la localité de Ndayane

Village Lébou situé sur la Petite-Côte dans le département de Mbour, Ndayane a abrité la 2e édition du Grand Khadratul Jummah initiée par les petits-fils de Cheikh El Hadji Oumar Foutiyou Tall. Un événement religieux qui a drainé du monde à la Place baptisée au nom de l’illustre autorité religieuse.

‘’Nous sommes dans une place mystique et mythique. Une place où est passé notre vénéré grand-père Cheikh El Hadj Oumar Foutiyou Tall qui est quelqu’un qui a servi et a combattu pour la préserver et mettre l’Islam en avant. Il était passé par là pour faire ses zikr et adorer le Seigneur. Dieu a fait que c’est une place qui est très convoitée et très mystique’’. C’est pour cela, dit-il, que des parents et des fidèles sont venus pour pouvoir mettre en exergue les bienfaits de cette place-là et prier aussi pour qu’elle puisse être érigée en un site de ‘’tourisme religieux’’, a déclaré Cheikh Ahmed Tidiane Tall, petit-fils de Cheikh Oumar Foutiyou Tall.

Celui-ci, conseiller du directeur général de la société de transport Dakar-dem-dikk (3D) a relevé la nécessité, pour tous, d’ériger la Place Cheikhou Oumar en lieu de pèlerinage. ‘’C’est une place qui doit vraiment être connue de partout. Donc, on en profite pour remercier le Bon Dieu de nous avoir donné cette occasion-là’’.

Ce fut l’occasion pour lui de déplorer les propos tenus par certains à l’endroit de Cheikh El Hadj Oumar Foutiyou Tall. ‘’On est aussi là pour poursuivre ce que nos grands religieux ont fait. Et ce, malgré le fait qu’on voit que les ‘’Wahabites’’ sont en train d’insulter nos religieux de partout. Je disais tout de suite que le gars qui avait appelé au grand théâtre a insulté 151 fois notre grand-père, dans son livre. Donc, cela (Grand Khadratul Jummah) aussi pour nous, est de faire comprendre, à tous, que les religieux, ce qu’ils ont fait pour l’Islam est pour le pays. Donc, on est là pour préserver cela et faire sortir, si Dieu le veut, les bienfaits pour le Sénégal et plus particulièrement pour Ndayane’’.