Mbour - Campagne de Yewwi / Me El Hadj Diouf élimine Sonko : « Il n'est pas candidat et il n'a pas la qualité de battre campagne... Ousmane Sonko est un chef de gang doublé de.... »

En escale à Mbour dans le cadre des activités de campagne électorale de la tête de liste nationale de BBY, Aminata Touré, l'avocat Maître El Hadj Diouf a convié la presse pour une déclaration.



Lors de cette rencontre avec les professionnels des médias, la robe noire qui se surnomme l'avocat du peuple a dénoncé ce qu'il considère comme "une escroquerie politique orchestrée par le leader de Pastef. Pour la robe noire, Ousmane Sonko n'est pas candidat et donc il n'a pas la qualité de battre campagne."



"Je constate dans cette campagne électorale qu'il y a une première fois dans l'histoire politique du Sénégal, une escroquerie à grande échelle. Cette escroquerie n'est rien d'autre qu'une escroquerie politique. Parce que l'escroc est défini dans le code pénal comme celui qui, par fausse qualité, faux nom ou quelques manœuvres frauduleuses, cherche à obtenir quelque chose.



Et il y a un escroc chez nous qui s'appelle Ousmane Sonko. Parce qu'il n'a pas la qualité pour battre campagne. Et la presse est victime des agissements de cette homme", a dénoncé l'avocat.

Maître El Hadj Diouf de taxer Ousmane Sonko de rebelle doublé d'un chef de gang...