Mbour : Au moment où la Police procède à des interpellations, le service d'hygiène envahit le marché central.

Dans le cadre de la riposte au Covid-19, la brigade départementale d'hygiène de Mbour a procédé à la désinfection du marché central qui fonctionne par intermittence suite aux instructions de l'autorité administrative. Cette activité entre dans le cadre de la prévention du Covid-19 qui vise à couper ou minimiser le risque de propagation de cette pandémie, étant donné que le marché constitue un milieu qui regroupe beaucoup de personnes, a martelé Mr Diao, le patron du service d'hygiène départemental. Le commandant de la brigade d'hygiène de souligner que l'éducation à l'hygiène des populations est une activité qui fait partie des missions régaliennes de leur service, c'est pourquoi avant même que le Sénégal enregistre son premier cas, ces agents étaient à pied d'œuvre pour prévenir et atteindre le maximum de personnes. De ce fait, ces soldats de la santé ont pu visiter dans le cadre de leur sensibilisation, 1.150 concessions.

Cependant, la Police qui a occupé les rues de Mbour et de Saly a procédé pour ce troisième jour de couvre feu à des arrestations. Ainsi, 6 personnes ont été interpellées, 3 pour non respect d’une décision administrative, 2 pour ivresse publique manifeste et 1 pour détention d’arme blanche (coupe-coupe). Cette opération est menée avec 75 éléments dont 35 GMI, 35 du corps urbain et 5 éléments de la BIP. Cinq véhicules et 3 motos de type quad ont été utilisés par les forces de l’ordre, pour assurer le couvre feu...