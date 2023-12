Mbour : " Après la vie politique, il y a la vie réelle...j'invite à l'unisson, les jeunes au culte de la paix pour un Sénégal émergent "( Dage MFB Abdoulah Sarr)

Le dage du ministère des finances et du budget Serigne Abdoulah Sarr ,responsable aperiste dans la commune de Mbour face à la presse a appelé ses camarades de parti à l'union...Dans ce même tempo il a invité les jeunes à préserver la paix dans le pays gage de développement..." Cest un honneur pour moi en tant que digne fils de Mbour d'être le parrain de la finale de la zone 3..Occasion pour moi de communier avec les jeunes...de les inviter à préserver la paix dans notre cher Sénégal..Un legs que nos ancêtres ont jalousement gardé...Le Sénégal est dans un tournant décisif pour l'émergence avec non-seulement ses nombreuses réalisations mais l'arrivée du gaz et du pétrole d'où l'importance de cet éveil des consciences..." a dit Abdoulah Sarr...Cependant le fils de feu Ameth Sarr ancien maire de Mbour s'est adressé à ses camarades de parti." Nous avons besoin de l'union des cœurs pour une ville de Mbour émergente , un Sénégal qui émerge...La politique c'est juste l'art de construire la cité et non les invectives...j'invite mes camarades à s'unir comme un seul homme pour assurer la continuité et honorer le Président Macky..Et sur ce ,il faut comprendre aussi qu'après la vie politique ,la vie réelle nous attend...Nous sommes tous des frères et sœurs condamnés à vivre ensemble..et cela chacun de nous doit y méditer. Je ne saurai terminer sans remercier le ministre Moustapha Ba ,qui est comme un frère pour moi...J'invite tous les responsables à se mobiliser pour élire notre candidat Amadou Ba.." a conclu le dage du ministère des finances et du budget Serigne Abdoulah Sarr....



Recevant d'abord le prix Léopold Sédar Senghor dédié aux palmes académiques par le biais de Mbour Elite Awards 3eme édition de 2023. Le

samedi matin, le DAGE a effectué la remise de l'ambulance médicalisée qu'il offre au centre de santé de Tefess. Et la soirée est marquée par la finale de la zone 3 dont il est le parrain...(vidéo )