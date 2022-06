Mbour : Acteurs de la pêche, Écologistes et professeurs d'université pour un nouveau paradigme de l'économie bleue.

Le Workshop sur « la diversité fonctionnelle des poissons en lien avec la gouvernance : un nouveau paradigme de l'économie bleue » d’AIMS-Sénégal s’est tenu à l’Institut Panafricain des Sciences Mathématiques (AIMS) à Mbour.



Cet atelier a été co-organisé avec le ministère allemand de coopération, du développement durable, le MeerWissen et l’université de Leibniz.



L'objectif principal de cet atelier était de discuter de la manière dont les aspects de l'écologie des poissons (par exemple la diversité fonctionnelle des poissons) se reflètent dans les politiques actuelles de gouvernance, de la pêche artisanale et de la pêche à petite échelle.



En outre, ce workshop était aussi l'occasion de trouver une ligne de cohérence entre l’écologie et les politiques de gouvernance afin de voir comment ses deux dimensions peuvent être intégrées au mieux pour soutenir la croissance économique du secteur maritime de manière durable.



C’est sans doute pour cette raison que le centre AIMS Sénégal était le cadre idéal pour l’organisation de cet événement au vu de sa position géographique, car situé en face de la mer et dans une zone de pêche artisanale.



L'atelier était structuré en présentations de 30 minutes (20 minutes d'exposé et 10 minutes de discussion) et en trois discussions plénières sur les défis, les solutions et la voie à suivre.



Les professeurs, Moustapha Fall, Président de AIMS Sénégal et Augostino de l’université de Leibniz se sont réjouis de la participation des nombreux chercheurs dans le domaine de l’écologie, des économistes et acteurs du secteur de la pêche.



Au terme de ce workshop, les participants ont tenu à souligner la pertinence des réflexions et des solutions proposées pour palier à la raréfaction de ressources halieutiques et son impact sur les populations et la gouvernance de la pêche artisanale...