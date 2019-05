Mbour / À Madinatoul Salam, les Talibés assiègent le domicile du Cheikh

Pour dire non à la décision de la famille d'enterrer Cheikh Béthio Thioune dans la ville sainte, les Thiantacounes assiègent la maison du Cheikh pour manifester leur désaccord. Une situation indescriptible et électrique règne présentement à Madinatoul Salam, où le nom de Serigne Saliou Thioune est sur les lèvres des milliers de Talibés qui ont fini d'assiéger les lieux. En tout état de cause, si jamais le corps du marabout transitait par Madinatoul Salam, de sérieuses réticences seraient à craindre. D'ailleurs, la gendarmerie venue en renfort, veille au grain...