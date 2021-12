Mbour : 117 personnes interpellées, 16 véhicules et 20 motos mis en fourrière.

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et le grand banditisme, une opération de sécurisation combinée police/gendarmerie, a été organisée dans la nuit du 23 au 24 décembre 2021 de 22h à 05 h00 mn dans le département de Mbour.



À cet effet, un effectif total engagé de 279 hommes dont 119 policiers et 160 gendarmes.

Ont été déployés comme

moyens roulants :

11 véhicules pour la police, et 18 pour la gendarmerie.



Lors de cette opération de sécurisation combinée police/gendarmerie, 117 personnes ont été interpellées dont 104 pour vérification d'identité, 08 pour vagabondage, 02 pour ipm, 01 pour conduite sans pièce, 01 pour conduite en état d'ébriété, 01 pour vol de moto;



Pièces saisies : 91



Selon toujours des infos de Dakaractu Mbour, il a été mis en fourrière et immobilisation, 16 véhicules et 20 motos et des amendes forfaitaires pour un total de 411.000 Fcfa. Aucun incident n'a été signalé...