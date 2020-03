Mbour : « Si on déprogrammait les khadras ou le Magal de Porokhane, le virus allait se propager » (Serigne Moustapha Sy Ibn Al Amine)

Le Marabout Moustapha Sy, fils de Serigne Abdou AzIz Sy Al Amine, défunt khalife général des Tidianes a été l'hôte de la ville de Mbour, capitale de la Petite Côte pour présider le Khadaratoul Jummah. Il en a profité pour se prononcer sur l’infection au coronavirus appelé aussi Covid 19. Guide religieux de son état, il a invité les fidèles à lutter contre la maladie en respectant les prières. Ce, avant d’assurer aux Sénégalais que le virus ne se propagerait pas au Sénégal comme on le craint.

"Si on déprogramme les khadras ou le Magal de Porokhane le virus allait se propager. Multiplions les khilassoul zikr et les Salatoul Fâtiha pour combattre les malheurs", a confié, pour sa part, Moustapha Sy ibn Al Amine.