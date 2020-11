Mbour : « Nous demandons à Macky Sall de décréter un deuil national... Nous sommes contre le rapatriement des jeunes... » (Cheikh Ndiaye, Kàddu Mbour) 

« Macky Sall doit décréter un deuil national et aller présenter ses condoléances aux familles des jeunes disparus en mer... Nous sommes contre le rapatriement! Je voudrais tout d'abord présenter mes condoléances à toute la population Mbouroise à cause de cette tragédie qui se passe sous nos yeux, appelée Barsa ou Barsakh.







En effet Mbour en a payé le plus lourd tribut. Il n'y a pas un seul Mbourois qui n'a pas perdu soit un frère, une soeur, un voisin, un fils ou une fille. Et pourtant on aurait pu l'éviter si seulement les autorités de notre département se souciaient un tant soit peu du mieux être de cette population qu'elles utilisent comme bétail électoral pour accéder à des postes de responsabilité.







Quand je constate que certaines personnes remercient le Président de la République pour quelques postes de directeurs généraux octroyés a des ressortissants du département, je suis dégoûté et c'est vraiment manquer de respect à nos jeunes trop tôt partis à la fleur de l'âge en martyr. Même si on nommait des dizaines de Mbourois à ces postes de responsabilité et que ça ne profite pas à la population, ça sert à quoi, sinon à leur propre personne.







Vous conviendrez avec moi que si les licences de pêche n'étaient pas bradées, s'il y avait une politique culturelle et artisanale digne de ce nom, Mbour ferait l'économie de cette tragédie. Bien que je n'encourage pas cette traversée de la mer vers l'Europe, je voudrais attirer l'attention de toute la population il ne faudrait pas que l'État fasse un quelconconque deal sur le dos de nos jeunes frères déjà entrés en Europe pour leur retour au bercail moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes qui finiront toujours où nous savons tous... Aujourd'hui, la jeunesse n'a plus aucune alternative, aucun rêve, aucun espoir dans leur pays. Parmi ceux qui s'expatrient au péril de leur vie, il y en a qui sont titulaires de diplômes universitaires, des pêcheurs qualifiés. Nous demandons à Macky Sall de décréter un deuil national et d'aller présenter ses condoléances aux familles éplorées »







« Grande a été ma déception après la formation du nouveau gouvernement »







De Senghor à Macky Sall, Mbour a toujours été représenté dans l'attelage gouvernemental, mais au finish qu'est ce ça a rapporté à notre département en terme d'infrastructures et d'investissements ? RIEN, pour que certains d'entre nous se permettent de remercier les autorités. Quelle abomination!







Grande à été ma déception après la formation de ce nouveau gouvernement, car dans le contexte actuel lié à la pandémie du Coronavirus qui a affecté le tissu économique et social du pays et même du monde, je me disais que c'est l'occasion pour monsieur le Président de la République de former un gouvernement de combat pour affronter le monde d'après Covid qui sera rude, mais que voyons-nous?







On a eu droit à un gouvernement de politique politicienne qui fait honte à tous les patriotes dignes de ce nom.