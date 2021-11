Le maire sortant de Mbour, candidat à sa propre succession, semble déterminé à en découdre avec ses opposants. Lors d'une cérémonie d'adduction en eau dans un quartier périphérique (Gouye Mouride), le candidat du parti socialiste n'a fait aucun cadeau à ses challengers. Fallou Sylla qui a déjà deux mandats et qui en cherche un troisième, taxe ses opposants de "Samba Alar" avant de leur signifier qu'ils seront battus à plate couture.



Ils n'ont rien fait ici, ce sont des "Samba Alar..."



Vous savez, Mbour est désirable en ce moment, parce qu'elle est en train de changer de visage car nous avons investi beaucoup d'argent, et nous continuons à travailler; on ne perd pas de temps, c'est ce qui est important. Les autres (ses opposants) ne font que de la récupération, alors que Mbour était à leur disposition depuis des années avec des centaines de milliards et ils n'ont rien fait ici, tout le monde le sait. Mbour a des fils qui sont capables de travailler pour Mbour, mais ils ne l'ont jamais fait, ils ont préféré aller travailler dans les autres villes, c'est ce qu'on appelle chez nous les "Samba Alar". Moi je le dis toujours, continuez à demander, mais vous n'obtiendrez rien du tout.



Nous avons des maires sur commande, il y aura beaucoup de surprise à ces élections...



Je les appelle des maires importés, ou maires sur commande. Ils semblent oublier que c'est la population qui choisit. Vous allez vous en rendre compte bientôt sur le terrain, ce n'est plus loin, il y aura beaucoup de surprises.