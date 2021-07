Lors de l'installation du nouveau préfet de Mbour, Mamadou Lamine Mané, le préfet sortant et par ailleurs nouveau préfet de Dakar, s'est prononcé sur les nouvelles tâches qui l'attendent.



"Mission redoutable, absolument pas, la devise d'un administrateur civil reste ancrée dans les valeurs de la République. Partout où le devoir nous appelle, toute affaire cessante nous allons répondre. Le chef de l’État a bien voulu nous confier des responsabilités à Dakar, nous y serons sans appréhension particulière, avec l'esprit tranquille, tout en sachant que nous sommes animés d'une seule ambition : servir l'intérêt général, servir la République, servir les citoyens. Par conséquent, je ne saurais la considérer comme une mission redoutable dans la mesure où nous allons remplacer des hommes et des femmes qui ont du mérite et qui ont accompli un travail remarquable", a précisé le nouveau préfet de Dakar.



Se prononçant sur ses 17 mois passés à Mbour, le nouveau préfet de Dakar préfère laisser les populations en dresser le bilan... Toutefois, il pense que seule une gestion inclusive est la solution...